Трамп планирует разрешить бурение в Атлантике и Арктике – Bloomberg

burenie

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить продажу новых прав на бурение нефтяных и газовых скважин в акваториях Атлантического океана, Северного Ледовитого океана и восточных частей Мексиканского залива.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с программой, которую намерен представить Белый дом, передает УНИАН. По данным агентства, рассматривается вариант и с продажей прав в Тихом океане.

Официально о плане будет объявлено в ближайшие дни, но его содержание может измениться после публичных обсуждений и экологической оценки, отмечает агентство. Законодательные органы штатов на западном побережье США, в частности Калифорнии, Орегона и Вашингтона, выступают против продажи новых прав на бурение.

С другой стороны, этот план отвечает интересам нефтедобытчиков, которые лоббировали вопрос продажи прав на бурение в Атлантическом океане в Министерство внутренних дел США. Также они просили президентскую администрацию начать продажу прав на бурение в водах к северу от Аляски и к востоку от Мексиканского залива. Действующее законодательство США запрещает продажу прав до 2022 года.

Хотя прямого запрета на бурение нефти и газа в водах США нет, такая деятельность может вестись только на основании аренды участков у правительства страны. Право на аренду выдается в соответствии с пятилетним планом правительства.

Экс-президент США Барак Обама в конце декабря 2016 года запретил бурение новых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Запрет был введен на неопределенный срок. В марте следующего года новая администрация объявила о планах сдавать в аренду участки месторождений в Мексиканском заливе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производствеПравительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Блок рекламы


Похожие новости
В этом году ГФС планирует провести свыше 6 тыс. проверокВ этом году ГФС планирует провести свыше 6 тыс. проверок
Google вывела в офшоры 16 миллиардов евро - BloombergGoogle вывела в офшоры 16 миллиардов евро - Bloomberg
Великобритания планирует создать национальную криптовалютуВеликобритания планирует создать национальную криптовалюту
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
В 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 60 новых пассажирских вагоновВ 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 60 новых пассажирских вагонов
Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%
Эстония планирует запустить собственную криптовалютуЭстония планирует запустить собственную криптовалюту
Несколько криптовалют добавлены в терминалы BloombergНесколько криптовалют добавлены в терминалы Bloomberg
Фирташ планирует перевести крымский бизнес на новую компаниюФирташ планирует перевести крымский бизнес на новую компанию
Укрпошта планирует увеличить объем посылок вдвое, - СмелянскийУкрпошта планирует увеличить объем посылок вдвое, - Смелянский
Последние новости
Подгружаем последние новости