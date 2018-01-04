Google вывела в офшоры 16 миллиардов евро - Bloomberg

Американская транснациональная корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских Островах, чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты многомиллиардных налогов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату.

Чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли Google использует две схемы, получившие неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".

В частности, через ирландскую "дочку" корпорация переводит свои доходы на счет фирмы-"почтового ящика" в Нидерландах. Оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

По данным Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на семь процентов выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал журналистское расследование Paradise Papers "Документы райских островов" на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Журналисты обнаружили в раскрытых документах фамилии десяти украинцев, имеющих офшорные счета на "райских островах". В частности, в нем на основании утечки документов утверждалось, что у президента Украины был открыт офшор на Британских Виргинских островах с целью минимизации уплаты налогов его фирмы Roshen. Кроме того, в расследовании фигурировали фамилий еще двух украинцев - топ-менеджера "Нафтогаза" Сергея Алексеенко и одного из бывших соратников Виктора Януковича Антона Пригодского.