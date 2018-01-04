Google вывела в офшоры 16 миллиардов евро - Bloomberg
Американская транснациональная корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских Островах, чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты многомиллиардных налогов.
Об этом
Чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли Google использует две схемы, получившие неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".
В частности, через ирландскую "дочку" корпорация переводит свои доходы на счет фирмы-"почтового ящика" в Нидерландах. Оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.
По данным Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на семь процентов выше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал журналистское расследование Paradise Papers "Документы райских островов" на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Журналисты обнаружили в раскрытых документах фамилии десяти украинцев, имеющих офшорные счета на "райских островах". В частности, в нем на основании утечки документов утверждалось, что у президента Украины был открыт офшор на Британских Виргинских островах с целью минимизации уплаты налогов его фирмы Roshen. Кроме того, в расследовании фигурировали фамилий еще двух украинцев - топ-менеджера "Нафтогаза" Сергея Алексеенко и одного из бывших соратников Виктора Януковича Антона Пригодского.
В ответ на постоянно появляющуюся информацию о выводе денежных средств в налоговые гавани министры финансов стран-членов ЕС во время встречи в Брюсселе в декабре 2017 года одобрили черный список стран-офшоров. В данный список включены 17 государств, не отвечающие стандартам ЕС в области управления налогообложением.
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Финансы
04.01.2018 08:09