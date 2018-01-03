Восьмые «Звездные войны» собрали более $1 миллиарда
Кассовые сборы фильма «Звездные войны: Последние джедаи» за рождественские и новогодние выходные преодолели отметку в миллиард долларов.
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Уже в канун Нового года касса фильма Райана Джонсона составляла $1,04 миллиарда. Из них половину составляли сборы в американских кинотеатрах. И это только за три недели проката.
Таким образом, «Последние джедаи» стали самым кассовым фильмом в 2017 году в США. Что касается международного проката, то картина пока занимает лишь третье место после «Форсажа 8» ($1,236 миллиарда) и «Красавицы и Чудовища» ($1,264 миллиарда).
На данный момент восьмые «Звездные войны» занимают 24 строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за все времена. Но, наверное, после завершения проката их позиция станет ближе к топ-10.
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