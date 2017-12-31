Lego признали самым влиятельным брендом 2017 года

Согласно рейтингу консалтингового агентства Brand Finance в 2017 году самым влиятельным брендом в мире стал производитель детских игрушек из Дании Lego.

Об этом сообщает ВВС .

"Самым влиятельным брендом в мире в этом году стал датский производитель игрушек Lego, следует из рейтинга, составленного консалтиговоеым агентством Brand Finance", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рейтинге стоимости брендов Lego занимает лишь сто девяносто шестое место, а вот по влиятельности опережает Google , Nike, Disney и многие другие бренды.

Сообщается, что при составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивалась популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.

Lego не впервые становится самым влиятельным брендом.

В 2015 году Lego также признавали самым влиятельным брендом, а в 2016 году - производитель конструкторов занял второе место в этом рейтинге.

Как отмечают эксперты Brand Finance, одна из сильнейших сторон Lego в том, что компания при создании новой продукции учитывает интересы не только детей, но и их родителей.

Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, которая придумала конструкторы еще в 1950-е годы.

В первую десятку самых влиятельных брендов вошли:

1. Lego (Дания, игрушки)

2. Google (США, IT)

3. Nike (США, одежда)

4. Ferrari (Италия, автомобили)

5. Visa (США, финансы)

6. Disney (США, развлечения)

7. NBC (США, СМИ)

8. PwC (США, специализированные услуги)

9. Johnson & Johnson (США, косметика, гигиена)

10. McKinsey (США, специализированные услуги).