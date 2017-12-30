Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина.

Об этом передает 112.ua.

Капитализация криптовалюты достигла отметки в 105 млрд долл, в то время как у биткоина - 239 млрд долл.

Ripple также обошла Ethereum, капитализация которой составляет 71 млрд долл.

Как отмечает The Wall Street Journal , стоимость Ripple выросла на 30000% в 2017 года. В настоящий момент одна монета стоит 2,7 долл.