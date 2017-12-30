Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина
Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина.
Об этом передает
Капитализация криптовалюты достигла отметки в 105 млрд долл, в то время как у биткоина - 239 млрд долл.
Ripple также обошла Ethereum, капитализация которой составляет 71 млрд долл.
Как отмечает
Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.
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