Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина

Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина

Криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина.

Об этом передает 112.ua.

Капитализация  криптовалюты достигла отметки в 105 млрд долл, в то время как у биткоина - 239 млрд долл.

Ripple также обошла Ethereum, капитализация которой составляет 71 млрд долл.

Как отмечает The Wall Street Journal, стоимость Ripple выросла на 30000% в 2017 года. В настоящий момент одна монета стоит 2,7 долл.

Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.




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