CEO Ripple: Компанія розгляне можливість купівлі активів FTX

Ripple вивчить можливість купівлі активів криптовалютної біржі FTX. Компанію цікавлять орієнтовані на обслуговування бізнес-клієнтів підрозділи, заявив CEO Бред Гарлінгхаус у розмові з The Sunday Times, пише forklog.

Фото: CEO Бред Гарлінгхаус

Крах FTX

11 листопада FTX Group подала заяву про неспроможність відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство. До групи входять приблизно 130 юрособ, у тому числі Alameda Research та FTX Trading.

Гарлінгхаус розповів, що засновник FTX Сем Бенкман-Фрід дзвонив до нього, коли намагався залучити фінансування для порятунку бізнесу. За його словами, вони обговорили, чи має біржа підрозділи, які Ripple «захотіла б придбати».

«Частина нашої розмови була про те, що якщо йому потрібна ліквідність, то, можливо, є компанії, якими вона володіє, і які ми хотіли б придбати. […] Ми купили б деякі з них? Я напевно думаю, що розглянули б це», — сказав він.

CEO додав, що після подання біржею заяви про неспроможність умови, на яких він готовий придбати її активи, змінилися.

«Я не кажу, що ми не розглядатимемо ці питання — впевнений, що будемо. Але тепер укласти угоду набагато складніше», — пояснив Гарлінгхаус.