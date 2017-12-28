Порошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газа

Поставки из РФ могут привести к снижению тарифов.

Порошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газа
Фото: Макс Левин

Украина готова возобновить закупки газа у РоSSии, заявил президент Петр Порошенко.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они [РоSSия] стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал он в ходе рабочей поездки в Одесскую область, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, Украина должна будет возобновить закупки роSSийского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

25 ноября исполнилось два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы роSSийского газа. Отказ от роSSийского газа из-за его дороговизны позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.


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