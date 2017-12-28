«ПриватБанк» продадут после 2022 года, а «Ощадбанк» выведут на IPO — что власти будут делать с нацбанками

Стратегия рассчитана до 2022 года включительно. Документ содержит как новые принципы регулирования и контроля деятельности госбанков, так и конкретные планы по их дальнейшему будущему. К примеру, предполагается ввести KPI для таких банков (к примеру, в части проблемных кредитов, из-за которых был национализирован «ПриватБанк», KPI будет установлен на уровне «доля таких кредитов — меньше 10% с 2019 года). , пишут AIN.UA

Что касается конкретных планов о банках, продажа «ПриватБанка» предполагается не ранее 2022 года. Банку предложат развивать розничный сегмент, с поддержкой малого и среднего бизнеса, корпоративный сегмент будет для банка менее приоритетным. Среди его задач — управление рисками и просроченными кредитами, а также управление и оптимизация операционными затратами. К 2022 году банк должен достичь показателей по чистому доходу — 8,4 млрд грн, RоE (коэффициент рентабельности собственного капитала) — 25%, C/I — cost/income — 48%, TRS — 81 млрд грн.

«Ощадбанк» власти предполагают вывести на IPO уже в конце 2021 года. Банк должен оставаться в корпоративном сегменте и наращивать пассивы юрлиц, стать лидером на рынке ипотеки. Планируется также сократить его филиалы с 3300 до 1900-2100. Отделения, которые останутся, поменяют местоположение и пройдут ребрендинг. Одно из приоритетных направлений: IT (централизованная система поддержки, улучшение IT-безопасности). Ключевые параметры банка к 2022 году: чистый доход — 4,7 млрд грн, RоE — 15%, C/I — 63%, TRS — 43 млрд грн.

«Укргазбанк» планируют приватизировать быстрее других — уже до конца 2018 года государство собирается продать его миноритарный пакет. «Укрексимбанк» либо продадут, либо сменят его бизнес-модель.


Ольга Карпенко, AIN


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