Топ-10 правоохоронців, яким подарували найбільше грошей

«Наші гроші» склали список правоохоронців – працівників прокуратури, поліції, представників судової системи, які отримали найбільше подарунків у грошовій формі за 2017 рік.

1,7 млн грн

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту Нацполіції Ольга Савіцька отримала у подарунок 1,7 млн грн від Віктора Савіцького.

1,6 млн грн

провідному спеціалісту відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Харківської області Андрію Тимофєєву подарували батьки: 1,19 млн грн – тато Ігор Тимофєєв та 505 тис грн – матір Марина Тимофєєва.

1,6 млн грн

отримала у подарунок начальник відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва Інна Яворська. Коштовний подарунок зробила Віра Калініченко.

1,5 млн грн

став подарунком для судді Київського апеляційного господарського суду Лесі Сітайло. Обдаровувачем став батько судді Григорій Сітайло.

1,4 млн. грн

отримала у подарунок прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Олена Зінченко: 723 тисячі – від однофамілиці Олени Зінченко, і таку ж суму від Наталії Зінченко.

1,3 млн грн

власником такої суми став Олег Петренко – замначальника-начальник відділу оперативно-аналітичного забезпечення управління захисту економіки в Харківській області департаменту захисту економіки Нацполіції. Гроші подарувала Маріанна Петренко. Пізніше за 1,5 млн грн поліцейський придбав Mersedes-Benz GLE 250 2017 року випуску.

1,2 млн грн

отримав у подарунок прокурор відділу в департаменті підтримання державного обвинувачення ГПУ Олексій Попенко від Сергія Попенка.

1,1 млн грн

подарувала Віра Дюк помічниці судді Голосіївського районного суду Києва Лесі Бродюк .

1,1 млн грн

отримав у подарунок старший оперуповноважений управління захисту економіки в Києві департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Коханюк. 1,06 млн грн і потім ще 50 тисяч подарувала оперуповноваженому Катерина Коханюк.

1 млн грн

1,07 грн отримала у подарунок прокурор Менської місцевої прокуратури Наталія Положій. 804,3 тис грн подарувала прокурорці Валентина Положій, а 268,1 тис грн – Іван Пушенко.


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