Китай прекратил поставки нефтепродуктов в Северную Корею

Китай прекратил поставки нефтепродуктов в Северную Корею

Китай, начиная с ноября, прекратил экспортировать в Северную Корею (КНДР) любые нефтепродукты.

Такой шаг властями Китая был осуществлен в рамках санкций в отношении КНДР, передает Reuters.

Отмечается, что Китай ввел собственные санкции до того, как аналогичные ограничения были введены Организацией Объединенных Наций (ООН), которыми регламентируется ограничения поставок нефти в изолированную страну на 90%.

Так, Китай, который является основным источник топлива для Северной Кореи, а не экспортировал ни бензина, реактивного топлива, дизельного топлива или мазута. Кроме того, по результатам анализа таможенных данных, Пекин тоже не импортировал ни железной руды, угля или свинца из Северной Кореи в ноябре.

Напомним, министерство иностранных дел Северной Кореи назвало последние санкции ООН против КНДР является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны.

Также в КНДР сообщили, что будут продолжать работу по укреплению "ядерного сдерживания", которая "направлена ??на искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США".




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