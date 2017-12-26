Китай прекратил поставки нефтепродуктов в Северную Корею

Китай , начиная с ноября, прекратил экспортировать в Северную Корею (КНДР) любые нефтепродукты.

Такой шаг властями Китая был осуществлен в рамках санкций в отношении КНДР , передает Reuters .

Отмечается, что Китай ввел собственные санкции до того, как аналогичные ограничения были введены Организацией Объединенных Наций (ООН), которыми регламентируется ограничения поставок нефти в изолированную страну на 90%.

Так, Китай , который является основным источник топлива для Северной Кореи, а не экспортировал ни бензина, реактивного топлива, дизельного топлива или мазута. Кроме того, по результатам анализа таможенных данных, Пекин тоже не импортировал ни железной руды, угля или свинца из Северной Кореи в ноябре.

Напомним, министерство иностранных дел Северной Кореи назвало последние санкции ООН против КНДР является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны.