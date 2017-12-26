Китай прекратил поставки нефтепродуктов в Северную Корею
Китай, начиная с ноября, прекратил экспортировать в Северную Корею (КНДР) любые нефтепродукты.
Такой шаг властями Китая был осуществлен в рамках санкций в отношении КНДР, передает
Отмечается, что Китай ввел собственные санкции до того, как аналогичные ограничения были введены Организацией Объединенных Наций (ООН), которыми регламентируется ограничения поставок нефти в изолированную страну на 90%.
Так, Китай, который является основным источник топлива для Северной Кореи, а не экспортировал ни бензина, реактивного топлива, дизельного топлива или мазута. Кроме того, по результатам анализа таможенных данных, Пекин тоже не импортировал ни железной руды, угля или свинца из Северной Кореи в ноябре.
Напомним, министерство иностранных дел Северной Кореи назвало последние санкции ООН против КНДР является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны.
Также в КНДР сообщили, что будут продолжать работу по укреплению "ядерного сдерживания", которая "направлена ??на искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США".
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