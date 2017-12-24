Близькі до Фірташа газовики стали постачальниками Одеського припортового
Фонд держмайна України обрав ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» постачальником сировини Одеському припортовому заводу. Про це
ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» зареєстрована у 2011 році в київському бізнес-центрі «Парус» Дмитра Фірташа. Директором фірми є Сергій Довганюк, який також очолює крупного газового постачальника ТОВ «Променергоресурс», який за даними «Бізнес.Цензору»
Засновником «Всеукраїнської енерго компанії» є Вадим Колесніков, син бізнесмена з Рубіжного Луганської області Віталія Колеснікова. Обидва Колеснікови
У листопаді прокуратура Кіровоградської області
У 2016 році «Всеукраїнська Енерго Компанія»
Нагадаємо, до Майдану монопольним постачальником газу на Одеський припортовий завод була група Фірташа. З того часу залишились борги за паливо у розмірі $250 млн, через які не відбулась остання спроба приватизації ОПЗ.
Після відлучення групи Фірташа від ОПЗ постачальниками заводу стали фірми, які були пов’язані з різними групами – оточенням Ігоря Кононенка, Арсенія Яценюка та Ігоря Коломойського. По одній з кримінальних справ НАБУ затримувало керівників ОПЗ, у тому числі і Миколу Щурікова. Однак зараз він працює на заводі.
В 2017 році постачальником газу на ОПЗ була група «Енергетичні ресурси України» Андрія Фаворова.
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