«Турбоатом» замовив «Електроважмашу» чотири гідрогенератори за 665 мільйонів
ПАТ «Турбоатом» 13 грудня уклало дві угоди з ДП «Завод «Електроважмаш» про виготовлення генераторів на загальну суму 664,80 млн грн. Про це
Із цих коштів 337,03 млн грн. піде на проектування, виготовлення, випробування, поставку та послуги шеф-нагляду за демонтажем і монтажем, а також на завершення та ввід в експлуатацію двох гідрогенераторів на Середньодніпровській ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» в Кам’янському Дніпропетровської області. Договір діятиме до 21 серпня 2023 року.
Ще у 327,78 млн грн. обійдуться два гідрогенератори на ДніпроГЕС-2 ПАТ «Укргідроенерго» в Запоріжжі. Строк дії цього договору – 20 березня 2024 року.
За
Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
|Станція / вартість угоди, грн.
|Найменування
|Одиниця виміру
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Середньодніпровська ГЕС / 337 029 144,48 грн.
|Генератор, як зазначено в ДТС ТКЛР-6201
|комплект
|310 863 955,20
|Обов’язкові запчастини
|комплект
|16 573 474,32
|Проектування та інші послуги (Генератор, як зазначено в ДТС ТКАР-6201; Агрегат згідно з ДТС ТКАР-6200 та ДТС ТКАР-6201 та СУКП ТКЛР-6001)
|послуга
|2 853 981,36
|ІІІеф-нагляд за монтажем та інші послуги (Генератор, як зазначено в ДТС ТКАР-6201)
|послуга
|6 737 733,60
|ДніпроГЕС-2 / 327 770 073,96 грн.
|Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301
|комплект
|301 530 157,20
|Обов’язкові запчастини (Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301)
|комплект
|19 390 919,40
|Проектування та інші послуги (Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301; Агрегат згідно з вимогами ДТС ТКАР-6300 & ДТС ТКАР-6301 & СУКП ТКАР-6001)
|послуга
|3 000 362,16
|Шеф-нагляд за монтажем та інші послуги (Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301)
|послуга
|3 848 635,20
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Финансы
23.12.2017 14:00