«Турбоатом» замовив «Електроважмашу» чотири гідрогенератори за 665 мільйонів

ПАТ «Турбоатом» 13 грудня уклало дві угоди з ДП «Завод «Електроважмаш» про виготовлення генераторів на загальну суму 664,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із цих коштів 337,03 млн грн. піде на проектування, виготовлення, випробування, поставку та послуги шеф-нагляду за демонтажем і монтажем, а також на завершення та ввід в експлуатацію двох гідрогенераторів на Середньодніпровській ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» в Кам’янському Дніпропетровської області. Договір діятиме до 21 серпня 2023 року.

Ще у 327,78 млн грн. обійдуться два гідрогенератори на ДніпроГЕС-2 ПАТ «Укргідроенерго» в Запоріжжі. Строк дії цього договору – 20 березня 2024 року.

За даними прес-служби «Укргідроенерго», загальна сума контрактів із харківськими заводами «Електроважмаш» і «Турбоатом» щодо реконструкції цих чотирьох гідроагрегатів складає більше 2 млрд грн. із ПДВ.

Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».