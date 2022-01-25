Водителям напомнили, как не попасть в ДТП из-за нарушения правил маневрирования

В Украине ежегодно происходят десятки тысяч ДТП. Главная причина дорожных аварий в нашей стране – нарушение правил маневрирования. Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям о том, как не попасть в ДТП из-за нарушения правил маневрирования…

Водителям напомнили, как не попасть в ДТП из-за нарушения правил маневрирования

Прежде всего, перед началом движения, при перестроении и любом изменении направления движения водителю нужно убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения.

Не забывайте подавать сигналы световыми показателями поворота соответствующего направления перед началом движения, а также перед остановкой, перестроением, поворотом и разворотом. Иначе ваш маневр будет неожиданным для других участников дорожного движения, что увеличивает риск ДТП.

Если вы будете перестраиваться, то обязательно дайте дорогу транспорту, который движется в попутном направлении по той полосе, на которую вы планируете выехать.

Кроме того, перед поворотом направо или налево заранее займите соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

В том случае, если есть полоса торможения, а вы хотите повернуть на другую дорогу, то заранее перестройтесь на эту полосу и там тормозите.

Между тем, чаще всего ДТП в Украине происходят из-за нарушения правил маневрирования, превышения разрешенного скоростного режима, из-за того, что водители не соблюдают дистанцию, из-за нарушения правил проезда перекрестков, а также по вине пьяных водителей.

Напомним, ранее патрульная полиция рассказала, что делать водителю, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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