Стала известна стоимость обязательного техосмотра

С 1 сентября 2022 года в Украине должны ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей, что предусмотрено с соглашении об ассоциации с Евросоюзом. По предварительной информации, стоимость техосмотра для легковых машин составит 1 000 гривен, а для грузовых – 1500 гривен.

Стала известна стоимость обязательного техосмотра

Автомобили должны будут проверять через 4 года после регистрации, а потом каждые 2 года. Техосмотр обязаны будут проходить новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя, после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность).

Если автомобиль остановят без техосмотра или с просроченным техосмотром, то водителя оштрафуют на 1700 гривен. Повторное нарушение - лишение водительских прав.

Эксперты во время техосмотра будут выявлять и анализировать все повреждения. При малейшем сомнении автомобиль не допустят к дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, техосмотр не пройдут машины с измененной конструкцией, если это не было оформлено официально.

В законопроекте, разработанном МВД, предусматривается и так называемая придорожная техническая проверка. Это значит, что техническое состояние автомобилей будут проверять прямо на дороге. Для этого полиция получит соответствующие передвижные станции. Правда, некоторые юристы утверждают, что для придорожных проверок нет законодательной базы, то есть на данный моет они являются незаконными.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Украине полиция резко усилит контроль за водителями.


Максимов Віталій, Тудей

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