У Києві через відключені світлофори сталася серйозна ДТП: фото

Через ракетні обстріли російськими окупантами світло вимикають не лише в будинках українців, але також страждає і транспортна інфраструктура – через світлофор, що не працює у Києві сталася ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua ВІЙНА, інформує Апостроф .

Інцидент стався у четвер, 26 січня на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у мікрорайоні Теремки. Причиною також стала деяка кількість снігу, що недавно випав, що ускладнило ситуацію на дорозі.

Внаслідок цих факторів між собою зіткнулися автомобілі марок Toyota та Таврія, водії не постраждали, але автівки довелося відвезти на евакуаторі.