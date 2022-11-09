Нова Honda Pilot стала більшою, потужнішою і надійнішою

Компанія Honda офіційно презентувала Honda Pilot нового покоління. Це вже четверте покоління популярного японського кросовера.

Нова Honda Pilot стала більшою, потужнішою і надійнішою

Нова Honda Pilot отримала "квадратний" дизайн, завдяки чому вона тепер виглядає практично не як кросовер, а позашляховик. Цей авто на 86 мм довший ніж модель третього покоління. У нього нові фари, нові бампери, нова решітка радіатора, нові задні ліхтарі. Розмір колісних дисків – від 18 до 20 дюймів, залежно від комплектації.

Pilot нового покоління оснащується новим 3,5 л двигуном V6 потужністю 285 к.с. і 355 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Нова Honda Pilot стала більшою, потужнішою і надійнішою

Цей кросовер має п'ять режимів водіння, у тому числі спортивний режим і режим буксирування. Покупцям запропонують новий пакет TrailSport. Він спеціально розроблений для бездоріжжя (наприклад, у автомобіля розширено колію для підвищення стійкості). З таким пакетом кросовер може подолати серйозне бездоріжжя.

Слід зазначити, що Pilot нового покоління може вмістити до 8 осіб. Він має додаткове сидіння для двох осіб. Але за рахунок збільшення довжини та колісної бази салон досить просторий та комфортний.

Нова Honda Pilot стала більшою, потужнішою і надійнішою

У салоні також відбулися серйозні зміни. У стандартній комплектації є Apple CarPlay та Android Auto, а також 8 подушок безпеки та сучасні системи активної безпеки. Навігаційна система стала простішою та кращою.

Honda почне продавати Honda Pilot нового покоління у 2023 році. Скільки він буде коштувати – ще не оголошено.

Нова Honda Pilot стала більшою, потужнішою і надійнішою

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Honda планує відродити свою легендарну модель.


Максимов Віталій, Тудей





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