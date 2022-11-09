Нова Honda Pilot стала більшою, потужнішою і надійнішою

Компанія Honda офіційно презентувала Honda Pilot нового покоління. Це вже четверте покоління популярного японського кросовера.

Нова Honda Pilot отримала "квадратний" дизайн, завдяки чому вона тепер виглядає практично не як кросовер, а позашляховик. Цей авто на 86 мм довший ніж модель третього покоління. У нього нові фари, нові бампери, нова решітка радіатора, нові задні ліхтарі. Розмір колісних дисків – від 18 до 20 дюймів, залежно від комплектації.

Pilot нового покоління оснащується новим 3,5 л двигуном V6 потужністю 285 к.с. і 355 Нм крутного моменту. Мотор працює разом із 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Цей кросовер має п'ять режимів водіння, у тому числі спортивний режим і режим буксирування. Покупцям запропонують новий пакет TrailSport. Він спеціально розроблений для бездоріжжя (наприклад, у автомобіля розширено колію для підвищення стійкості). З таким пакетом кросовер може подолати серйозне бездоріжжя.

Слід зазначити, що Pilot нового покоління може вмістити до 8 осіб. Він має додаткове сидіння для двох осіб. Але за рахунок збільшення довжини та колісної бази салон досить просторий та комфортний.

У салоні також відбулися серйозні зміни. У стандартній комплектації є Apple CarPlay та Android Auto, а також 8 подушок безпеки та сучасні системи активної безпеки. Навігаційна система стала простішою та кращою.

Honda почне продавати Honda Pilot нового покоління у 2023 році. Скільки він буде коштувати – ще не оголошено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Honda планує відродити свою легендарну модель.