На украинских трассах ликвидировали 28 мест концентрации ДТП, – Укравтодор

В денежном эквиваленте финансирование безопасности дорожного движения в 2020-2021 годах составило 16,3 млрд. грн.

На украинских трассах ликвидировали 28 мест концентрации ДТП, – Укравтодор

Запуск программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» позволил привлекать значительно больше ресурсов для реализации мероприятий, способствующих безопасному дорожному движению. Об этом написал в колонке для Mintrans первый заместитель руководителя Укравтодора Андрей Ивко.

«Дорожное хозяйство держится на двух китах: качественном ремонте и эксплуатационном содержании. Сбалансированное финансирование обоих векторов очень важно для сохранения сети в надлежащем состоянии. К сожалению, десятилетиями оно осуществлялось по остаточному принципу», – рассказал он.

Ивко сравнил показатели 2016-2017 годов с периодом 2020-2021 годов, отметив, что в последние годы финансирование мер по безопасности дорожного движения увеличилось вдвое.

«В денежном эквиваленте финансирование безопасности дорожного движения в 2020-2021 годах составило 16,3 млрд. грн. Для сравнения: в 2016-2017 году на это было направлено 9,8 млрд грн», - привел данные заместитель главы Укравтодора.

Он добавил, что в 2020 году впервые за последние 20 лет удалось обеспечить минимальную нормативную потребность финансирования части эксплуатационного содержания.

По словам Ивко, важной предпосылкой для улучшения безопасности автодорог стал законопроект №1061, автором которого является министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Законопроект внедрил аудит безопасности автомобильных дорог – независимое, системное, техническое и детальное оценивание влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог», - рассказал Ивко.

Другим системным изменением стало то, что «Укравтодор» с 2020 года потребовал внесение в программу капитального и текущего среднего ремонта придорожной инфраструктуры: пешеходных дорожек, освещения и ограждения.

В частности, за два года «Большой стройки» Укравтодор обустроил 1 254 километра освещения, около 50 тысяч километров новой дорожной разметки, 1 280 819 погонных метров металлического барьерного ограждения. Кроме того, было уложено более 600 тысяч погонных метров тротуаров.

«Эти факторы сыграли свою роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП за последние два года. До конца текущего года запланировано сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях», - подчеркнул Ивко.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе «Большая стройка» уже было восстановлено и построено около 14 тыс. км дорог по всей Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилейВ Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%
Блок рекламы


Похожие новости
В 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur CoupeВ 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur Coupe
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
"Укрзализныця" добавила почти 2 тыс. мест из Львова на послерождественский период"Укрзализныця" добавила почти 2 тыс. мест из Львова на послерождественский период
Стало известно, сколько стоит место в очереди за новым авто в УкраинеСтало известно, сколько стоит место в очереди за новым авто в Украине
Hyundai Santa Fe получил шестиместную версиюHyundai Santa Fe получил шестиместную версию
Volkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для автомобилейVolkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для автомобилей
На украинских дорогах появилась новая желтая разметкаНа украинских дорогах появилась новая желтая разметка
Новые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное мореНовые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное море
Автогаз на украинских АЗС подорожал на 16 копеекАвтогаз на украинских АЗС подорожал на 16 копеек
Водителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражуВодителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражу
Последние новости
Подгружаем последние новости