На украинских трассах ликвидировали 28 мест концентрации ДТП, – Укравтодор

Запуск программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» позволил привлекать значительно больше ресурсов для реализации мероприятий, способствующих безопасному дорожному движению. Об этом написал в колонке для Mintrans первый заместитель руководителя Укравтодора Андрей Ивко.

«Дорожное хозяйство держится на двух китах: качественном ремонте и эксплуатационном содержании. Сбалансированное финансирование обоих векторов очень важно для сохранения сети в надлежащем состоянии. К сожалению, десятилетиями оно осуществлялось по остаточному принципу», – рассказал он.

Ивко сравнил показатели 2016-2017 годов с периодом 2020-2021 годов, отметив, что в последние годы финансирование мер по безопасности дорожного движения увеличилось вдвое.

«В денежном эквиваленте финансирование безопасности дорожного движения в 2020-2021 годах составило 16,3 млрд. грн. Для сравнения: в 2016-2017 году на это было направлено 9,8 млрд грн», - привел данные заместитель главы Укравтодора.

Он добавил, что в 2020 году впервые за последние 20 лет удалось обеспечить минимальную нормативную потребность финансирования части эксплуатационного содержания.

По словам Ивко, важной предпосылкой для улучшения безопасности автодорог стал законопроект №1061, автором которого является министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Законопроект внедрил аудит безопасности автомобильных дорог – независимое, системное, техническое и детальное оценивание влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог», - рассказал Ивко.

Другим системным изменением стало то, что «Укравтодор» с 2020 года потребовал внесение в программу капитального и текущего среднего ремонта придорожной инфраструктуры: пешеходных дорожек, освещения и ограждения.

В частности, за два года «Большой стройки» Укравтодор обустроил 1 254 километра освещения, около 50 тысяч километров новой дорожной разметки, 1 280 819 погонных метров металлического барьерного ограждения. Кроме того, было уложено более 600 тысяч погонных метров тротуаров.

«Эти факторы сыграли свою роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП за последние два года. До конца текущего года запланировано сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях», - подчеркнул Ивко.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что по инициированной им программе «Большая стройка» уже было восстановлено и построено около 14 тыс. км дорог по всей Украине.