Проезд в общественном транспорте Киева хотят сделать бесплатным

Проезд в Киеве хотят сделать бесплатным для жителей столицы. Для всех остальных стоимость поездки в любом общественном транспорте вскоре может вырасти до 20 грн.

Увеличить стоимость билета в трамвае, троллейбусе или метро до 20 гривен планировали с ноября 2021 года, однако позже решили повременить и перенесли изменения тарифов на проезд на весну 2022 года, когда завершится отопительный сезон.

В то же время, депутаты фракции "Слуга народа" предложили рассмотреть вопрос относительно введения бесплатного проезда в общественном транспорте исключительно для жителей города. В Киевраде о такой инициативе ранее не задумывались.

В горсовете планируют рассмотреть предложение от членов фракции "Слуга народа", и не исключено, что проезд для киевлян станет бесплатным.

Одним из первых городов Украины, который удачно запустил проект по бесплатному проезду в транспорте, является Кривой Рог. На проект было выделено 116 миллионов гривен из городского бюджета.

Главными причинами подорожания проезда в общественном транспорте Киева называют снижение пассажиропотока на фоне пандемии, а также увеличение стоимости на энергоносители и комплектующие для транспортных средств.

Для граждан, которые получили карту киевлянина, тариф в случае повышения зафиксируют на уровне 12 гривен за поездку. Обещают также сделать скидки и льготы для пассажиров, которые покупают электронные билеты и проездные. Как известно, с марта столица полностью отказывается от бумажных ученических билетов, поэтому транспорт будет бесплатно возить только детей с электронным документом.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года во многих городах Украины выросли тарифы на проезд в общественном транспорте.