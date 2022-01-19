Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличат

Поездка в общественном транспорте в Киеве станет дорогим удовольствием. Проехать пару остановок до работы в столице Украины обойдется рядовым гражданам в 20 гривен.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до 20 гривен

Подготовку киевлян и гостей столицы к резкому и весьма значительному повышению цен на проезд власти города начали давно. Увеличить стоимость билета в трамвае, троллейбусе или метро до 20 гривен планировали с ноября 2021 года, однако позже решили повременить и перенесли изменения тарифов на проезд на весну 2022 года, когда завершится отопительный сезон.

Так, согласно озвученным планам столичного руководства, стоимость разовой поездки в любом из видов общественного транспорта (как наземного, так и подземного) будет обходиться в 20 гривен. Для лиц, которые получили карту киевлянина, тариф зафиксируют на уровне 12 гривен за поездку. Обещают также сделать скидки и льготы для пассажиров, которые покупают электронные билеты и проездные.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до 20 гривен

Главными причинами подорожания проезда в общественном транспорте Киева называют снижение пассажиропотока на фоне пандемии, а также увеличение стоимости на энергоносители и комплектующие для транспортных средств.

"Цена поднимается, потому что увеличилась себестоимость перевозок одного пассажира. Одна из причин увеличения себестоимости - падение пассажиропотока. Меньше людей стали пользоваться транспортом. Этому способствовали транспортные ограничения и падение доверия людей, потому что это скопления людей, опасные в период пандемии", - пояснил эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов.

Напомним, в начале 2022 года во многих городах Украины выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Перевозчики увеличили стоимость поездки для пассажиров до 60%.


Шевченко Лилия, Тудей

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