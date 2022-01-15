Новый кроссовер Renault получит необычную оптику

Компания Renault опубликовала новые изображения-тизеры своего нового кроссовера Renault Austral, который дебютирует в ближайшее время. Он получит оптику с гравированным стеклом фар.

На данный момент известно, что корпус фар у Austral изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Если зажигаются светодиодные огни, то эти узоры начинают переливаться. Впервые такая технология французским автогигантом была применена на новом электрическом кроссовере Renault Megane E-Tech.

Длина Renault Austral составляет 4,51 м. В его дизайне чувствуется влияние Megane E-Tech.

В линейке двигателей этой новинки дизельных силовых агрегатов не будет. Он получит только две "мягкие" гибридные версии на основе 1,3 л бензинового двигателя. По слухам, в дальнейшем покупателям предложат и полностью электрическую версию.

Austral в линейке французского автогиганта заменит кроссовер Renault Kadjar, продажи которого оказались не такими большими, как ожидали боссы Renault. Когда эта новинка появится в продаже – еще не известно. Сейчас проходят ее финальные испытания.

В рамках финальных дорожных испытаний 100 кроссоверов Austral проедут в общей сложности примерно 2 млн километров по Франции, Испании , Германии и Румынии. В испытаниях будут участвовать 900 водителей.

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия некоторых своих кроссоверов.