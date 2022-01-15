ТОП-10 автомобилей, которыми водители довольны меньше всего

Через некоторые время после покупки того или иного автомобиля иногда автомобилисты, по разным причинам, начинают испытывать разочарование. Американский журнал Consumer Reports, опросив большое количество автомобилистов, выяснил, какими машинами они были меньше всего довольны в 2021 году.

Больше всего американцы в 2021 году были разочарованы кроссовером Toyota C-HR, который во многих странах пользуется большой популярностью. Только 29% владельцев C-HR заявили, что готовы опять его купить.

Нужно отметить, что в аналогичном опросе журнала Consumer Reports, но только за 2020 год, американцы были больше всего разочарованы тоже кроссовером Toyota C-HR. Впрочем, давно известно, что американцы предпочитают пикапы и большие внедорожники.

Также много разочарованных владельцев у компактного кроссовера Ford EcoSport. Только 30% владельцев EcoSport готовы купить его еще раз.

Разочарованы американские автомобилисты и субкомпактным кроссовером Chevrolet Trax (как и в 2020 году). Только 37% владельцев Trax готовы купить его во второй раз.

Infiniti Q50 согласны во второй раз купить 40% его владельцев. Такое не очень большое число преданных сторонников у этого люксового кроссовера видимо из-за того, что он компактный, то есть не с очень просторным салоном.

Кроссовер Nissan Rogue Sport (в нашей стране его продают под названием Qashqai) не против еще раз купить 42% его владельцев.

Кроме того, в число 10 автомобилей, которыми в 2021 году были меньше всего довольны американцы, также вошли Jeep Renegade и Compass, Infiniti QX50 – по 45%, а также Kia Forte (Cerato) и Cadillac XT4 – по 47%.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.