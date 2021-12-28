Mazda создала автомобиль за 9000 долларов

Компания Mazda представила сити-кар Mazda Carol нового, восьмого, поколения с гибридной силовой установкой. В базовой комплектации он будет стоить 8 732 доллара.

Mazda создала автомобиль за 9000 долларов

Внешне и технически новая Mazda Carol очень похожа на Suzuki Alto. Эта новинка получила такой же дизайн и размеры, как и Alto. Длина Carol составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1525 мм, а колесная база – 2460 мм.

Покупателям новую Carol предложат в трех комплектациях - GL, Hybrid GS, и Hybrid GX. Первая комплектация оснащается трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 48 л.с. Гибридные версии дополнительно оснащаются стартер-генератором. Расход топлива у гибридной версии составляет всего 3,6 л на 100 км пути.

Mazda создала автомобиль за 9000 долларов

В базовой комплектации есть шенсть подушек безопасности, несколько систем помощи водителю и активной безопасности, включая систему предупреждения о выезде на полосу встречного движения. В более дорогих комплектациях есть светодиодные фары, кондиционер и 14-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Продажи новой Mazda Carol в Японии начнутся в январе 2022 года. Она будет стоить от 8 732 доллара.

Mazda создала автомобиль за 9000 долларов

Напомним, ранее Mazda показала обновленную Mazda2. Она получила новый вариант G15 Pure SP.


Максимов Віталій, Тудей

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