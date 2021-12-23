Arc показала электрический мотоцикл Vector в разобранном виде и заявила о скором старте массового производства

Британский стартап Arc опубликовал снимки электрического мотоцикла Vector. Как выяснилось, основную часть пространства занимает блок аккумуляторов. И это естественно, если необходимо обеспечить большой запас хода.

Источник изображений: newatlas.com

Arc представила модель Vector в 2018 году. Прошедшие три года компания жила активной жизнью: она собрала необходимые для запуска производства инвестиции, а основатель её впоследствии выкупил. Но электробайк остался таким же привлекательным: двигатель мощностью 103 кВт (138 л.с.) позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и набирать максимальную скорость в 200 км/ч. При этом запас хода машины составляет 436 км.

Проект включает в себя не только сам мотоцикл: совместно с Hedon компания разработала «умный» шлем с проекционным дисплеем и камерой заднего вида. Владельцу транспортного средства предлагается также защитная одежда с тактильной обратной связью, посредством которой навигационная система может подавать владельцу сигналы, например, о надвигающейся опасности.

Стартап, на ранних этапах получивший инвестиции от Jaguar Land Rover, опубликовал снимок электробайка Vector в разобранном виде — и большую часть пространства под защитным корпусом составляет блок аккумуляторов, которые обеспечивают большой запас хода. Глава компании сообщил, что в ближайшие месяцы в Испании будет выпущено несколько раннесерийных образцов байка, за которыми последует массовое производство: Arc уже получила достаточно большое число заказов на этот электромотоцикл за $120 000, и каждый произведённый экземпляр будет индивидуально адаптирован под своего клиента.



