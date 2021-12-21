Популярный в Украине кроссовер провалил краш-тесты

В Южной Америке кроссовер Kia Sportage четвертого поколения в краш-тестах Latin NCAP получил за безопасность 0 звезд из 5 возможных. По результатам столкновений с препятствиями, имитирующими автомобили, Sportage признали небезопасным.

При аварии водитель и передний пассажир будут защищены на 48%. Риск получения серьезных травм детьми при боковом ударе на скорости 50 км/час или при фронтальном столкновении на скорости 64 км/час составляет 75%. Защита пешеходов оценена на уровне 58%.

В целом по результатам краш-тестов Sportage четвертого поколения для южноамериканского рынка признан небезопасным.

Нужно учесть, что в Европе Kia Sportage в базовой комплектации имеет больше систем безопасности, и поэтому у него уровень защиты в краш-тестах гораздо выше.

В Южной Америке Sportage в базовой комплектации оснащается только двумя подушками безопасности. Есть еще антиблокировочная система торможения и некоторые другие систем безопасности.

В Украине Kia Sportage уже долгое время удерживает лидерство по продажам среди новых автомобилей. В базовой комплектации он стоит от 533 878 гривен. Под капотом у него находится 1,6 л бензиновый двигатель, который работает вместе с 6-ступенчатой коробке передач.

Напомним, в сентябре 2021 года Kia представила европейскую версию кроссовера Kia Sportage нового поколения.