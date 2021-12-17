Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты

Компания Укрзализныця вернет своим пассажирам часть денег за купленные ими билеты. Им возвратят 10% их стоимости. Однако есть три условия, которые нужно выполнить, чтобы вернуть часть денег за билет.

Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты: в компании рассказали, как можно получить скидку

Подробности новой акции от Укрзализныци рассказал во время пресс-конференции глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

По словам главы компании, Укрзализныця сейчас активно работает над внедрением цифровых сервизов.

"Диджитализация Укрзализныци — это одно из ключевых изменений, которые мы внедряем по всем направлениям. Это особенно остро ощущается в пассажирском направлении, и сегодняшняя наша акция, которую мы анонсируем вместе с Visa, о возможности получить кэшбек за покупку билетов в наших чат-ботах – это очередной шаг в направлении цифровизации Укрзализныци", - рассказал Камышин.

Акция продлится с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022. И это – первое условие. То есть, именно в этот временной отрезок должны быть куплены билеты на поезд.

Второе условие – покупка билетов через официальный чат-бот Укрзализныци.

Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты: в компании рассказали, как можно получить скидку

Третье условие: билеты должны быть куплены на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда. То есть, эта скидка не распространяется, к примеру, на электрички местного значения.

"Принять участие в акции смогут пассажиры, которые приобретут ж/д билеты на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда через официальный чат-бот Укрзализныци. Важное условие: оплатить покупку гривневой картой Visa, предварительно дав согласие на сохранение ее токена в чат-боте. Зачисление кэшбека будет производиться на карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 банковских дней", - отметил глава Укрзализныци.

Он также добавил, что на сегодня чат-ботом Укрзализныци пользуются уже более 370 тысяч людей. С его помощью они могут через мессенджер купить билет на любой поезд дальнего следования. Причем при такой покупке не нужно платить никаких комиссий.

Кроме того, в чат-боте можно узнать расписание по станциям, платформу, на которую прибывает нужный поезд, а также оценить качество поездки после ее окончания.

Кроме чат-бота, билеты можно приобрести онлайн и через другие сервисы

Укрзализныця добавила новые сервисы, через которые теперь можно будет приобрести билеты на поезд. В частности, теперь можно будет купить билеты через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса.

Купленные билеты можно будет добавить в Apple Wallet и Google Pay и показать проводнику во время посадки в вагон.

Напомним, Укрзализныця попала в крупный коррупционный скандал. Компания закупила унитазы для вагонов по 300 тысяч гривен за штуку.


Марченко Любов, Тудей

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