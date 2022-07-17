На Закарпатті митники брали участь у корупційному розмитненні автомобілів

ДБР викрило 5 співробітників митного посту "Мукачево" Закарпатської митниці в участі у корупційній схемі розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства, у серпні-вересні 2021 року державні інспектори внесли до автоматизованої системи неправдиві дані щодо прибуття до зони митного контролю 29 автомобілів, які імпортувало приватне підприємство.

Митники незаконно визволяли автомобілі від проведення митного контролю. Машини не заїжджали на митний пост, але фігуранти незаконно ставили позначки у відповідній базі даних про їхнє прибуття та завершували розмитнення.

Таким чином, експертиза автомобілів не проводилася, штучно занижувалася їхня вартість, що давало можливість оформлювати їх за мінімальною ціною. Ось така корупційна схема діяла у вищезгаданому митному пункті.

Слідчі ДБР за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України (Несанкціоновані дії з інформацією, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб). Фігурантам вже повідомили про підозру у злочині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну за злочинною схемою ввезли близько 40 тисяч автомобілів на іноземних номерах.