В Кировоградской области в ДТП погиб водитель, сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию об аварии 5 декабря в 06:47.

Авария произошла на автодороге Гайворон-Долиновка возле с. Садовое Головановского района.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Прибывшие на место происшествия спасатели из города Гайворон деблокировали из изуродованной машины пострадавшую пассажирку, которую передали врачам скорой медицинской помощи и тело погибшего водителя.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Напомним, правоохранители Киевщины устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося с участием работника полиции и в результате которого погибли два человека.