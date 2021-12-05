2021-12-05
В Кировоградской области в ДТП погиб водитель
Причина аварии выясняется.
В Кировоградской области в ДТП погиб водитель, сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили информацию об аварии 5 декабря в 06:47.
Авария произошла на автодороге Гайворон-Долиновка возле с. Садовое Головановского района.
Фото: kr.dsns.gov.ua
Прибывшие на место происшествия спасатели из города Гайворон деблокировали из изуродованной машины пострадавшую пассажирку, которую передали врачам скорой медицинской помощи и тело погибшего водителя.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Фото: kr.dsns.gov.ua
Напомним, правоохранители Киевщины устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося с участием работника полиции и в результате которого погибли два человека.