Названы самые популярные автомобили, сделанные в Украине

По данным Института исследований авторынка, в ноябре 2021 года украинцы купили 8 932 новых автомобиля. Самым популярным автомобилем, сделанным в Украине, стал кроссовер Skoda Kodiaq.

В Украине сейчас только два предприятия выпускают автомобили – ЗАЗ и Еврокар. Они выпускают машины из машинокомплектов, поставляемых из-за границы.

В ноябре 2021 года самым популярным автомобилем, сделанным в Украине, стал Skoda Kodiaq. Было продано 69 кроссоверов Kodiaq.

На втором месте оказалась Lada Vesta (60), а на третьем – внедорожник Lada Niva (42). Напомним, что ЗАЗ с 2020 года выпускает практически всё семейство Lada (кроме классической Niva) из роSSийских машинокомплектов.

Четвертое место занял внедорожный хэтчбек Kia Rio X-Line (40). Эту модель тоже выпускает Запорожский автомобилестроительный завод (из роSSийских машинокомплектов). На пятом месте Skoda Fabia (35).

В десятку самых популярных автомобилей, сделанных в Украине, в ноябре 2021 года также попали Skoda Karoq (33), Renault Arkana (28), Lada Granta (26), Renault Duster (полицейский автомобиль – 18) и Kia Rio (17).

Между тем, ЗАЗ планирует в ближайшие годы увеличить выпуск легковых автомобилей. В частности, в Запорожье планируют ежегодно выпускать по 10 000 машин.

Ранее стало известно, что в Украине резко увеличились продажи новых автомобилей.