”Укрзализныця” ограничила транзитные перевозки через территорию Украины

АО "Укрзализныця" с 30 ноября ввело временный запрет на перевозку транзитных грузов и пустых вагонов в направлении Польши , а с 6 декабря - в Словакию.

На сайте компании утверждается, что это связано с электрификацией участка "Ковель - Изов - госграница" и ремонтно-путевыми работами по модернизации участка "Знаменка - Здолбунов".

"Пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки. Указанных объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозку в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрещение транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины", - говорится в сообщении.

Перевозки должны быть возобновлены после завершения работ.

Решение касается только грузовых перевозок.

По данным "Укрзализныци", в 2020 году транзит грузов через территорию Украины составил 12,5 млн. тонн. Для сравнения: внутренние перевозки были в десять раз больше – 143,4 млн тонн.