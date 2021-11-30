Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"

Из-за массовых мероприятий, анонсированных на завтра, 1 декабря, возможно ограничение движения на центральных улицах Киева .

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева .

Полиция просит водителей обратить внимание на ситуацию и, соответственно, менять запланированные маршруты.

Ограничение движения транспорта возможно на следующих улицах:

Крещатик;

Михайловской;

Шелковичной;

Лютеранской;

Круглоуниверситетской;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовой;

Институтской;

Липской.

В то же время "Киевпасстранс" предупреждает, что завтра с 06:00 и до окончания мероприятий возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№24, 55, 62, 114.

В частности, будут ограничены маршруты:

троллейбуса №6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов №№ 16, 18 соответственно с ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобуса №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

автобуса №62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная".

Фото: kpt.kyiv.ua

На среду, 1 декабря, в правительственном квартале запланирован митинг "Движение СейфФЛП" (с 9:00). В 10:00 на Майдане Незалежности должна стартовать акция националистических организаций.

В 19:00 на Майдане Незалежности запланирована акция "Защити Украину - останови переворот". Ее проводят в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о предполагаемом государственном перевороте.