Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"
Полиция предупредила об ограничении движения транспорта.
Из-за массовых мероприятий, анонсированных на завтра, 1 декабря, возможно ограничение движения на центральных улицах Киева.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
Полиция просит водителей обратить внимание на ситуацию и, соответственно, менять запланированные маршруты.
Ограничение движения транспорта возможно на следующих улицах:
- Крещатик;
- Михайловской;
- Шелковичной;
- Лютеранской;
- Круглоуниверситетской;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовой;
- Институтской;
- Липской.
В то же время "Киевпасстранс" предупреждает, что завтра с 06:00 и до окончания мероприятий возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№24, 55, 62, 114.
В частности, будут ограничены маршруты:
- троллейбуса №6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусов №№ 16, 18 соответственно с ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
- автобуса №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- автобуса №62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная".
На среду, 1 декабря, в правительственном квартале запланирован митинг "Движение СейфФЛП" (с 9:00). В 10:00 на Майдане Незалежности должна стартовать акция националистических организаций.
В 19:00 на Майдане Незалежности запланирована акция "Защити Украину - останови переворот". Ее проводят в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о предполагаемом государственном перевороте.