Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"

Полиция предупредила об ограничении движения транспорта.

Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"
Фото: Макс Требухов

Из-за массовых мероприятий, анонсированных на завтра, 1 декабря, возможно ограничение движения на центральных улицах Киева.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Полиция просит водителей обратить внимание на ситуацию и, соответственно, менять запланированные маршруты.

Ограничение движения транспорта возможно на следующих улицах:

  • Крещатик;
  • Михайловской;
  • Шелковичной;
  • Лютеранской;
  • Круглоуниверситетской;
  • Архитектора Городецкого;
  • Заньковецкой;
  • Садовой;
  • Институтской;
  • Липской.

В то же время "Киевпасстранс" предупреждает, что завтра с 06:00 и до окончания мероприятий возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№24, 55, 62, 114.

В частности, будут ограничены маршруты:

  • троллейбуса №6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусов №№ 16, 18 соответственно с ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
  • автобуса №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
  • автобуса №62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная".
Фото: kpt.kyiv.ua

На среду, 1 декабря, в правительственном квартале запланирован митинг "Движение СейфФЛП" (с 9:00). В 10:00 на Майдане Незалежности должна стартовать акция националистических организаций.

В 19:00 на Майдане Незалежности запланирована акция "Защити Украину - останови переворот". Ее проводят в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о предполагаемом государственном перевороте.

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