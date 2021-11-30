В Украину хлынули новые автомобили из Китая

По данным Укравтопрома, с января по сентябрь 2021 года в Украину ввезли 82 тыс. новых автомобилей на 1,6 млрд долларов, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые лидером по импорту новых машин в нашу страну стал Китай .

В частности, с января по сентябрь 2021 года в Украину из Поднебесной ввезли 18 144 новых автомобиля.

Из Японии за первые девять месяцев 2021 года в нашу страну ввезли 17 338 новых автомобилей – 2-е место. На третьем месте Румыния – 8 371 новый автомобиль.

Кроме того, с января по сентябрь 2021 года в Украину ввезли около 389 тысяч б/у автомобилей. Больше всего – из Германии (около 98 тыс), США (около 59 тыс) и Польши (около 38 тыс).

Напомним, в последнее время много говорят о том, что в Украине образовался дефицит на новые автомобили. Очередь на некоторые модели растянулась на несколько месяцев. Однако, как показывает статистика, дефицит не повлиял на продажи – они увеличиваются большими темпами.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%. Такой прогноз сделал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Причина – повышение цен на б/у автомобили на европейском рынке.