В Украину хлынули новые автомобили из Китая

По данным Укравтопрома, с января по сентябрь 2021 года в Украину ввезли 82 тыс. новых автомобилей на 1,6 млрд долларов, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые лидером по импорту новых машин в нашу страну стал Китай.

В Украину хлынули новые автомобили из Китая

В частности, с января по сентябрь 2021 года в Украину из Поднебесной ввезли 18 144 новых автомобиля.

Из Японии за первые девять месяцев 2021 года в нашу страну ввезли 17 338 новых автомобилей – 2-е место. На третьем месте Румыния – 8 371 новый автомобиль.

Кроме того, с января по сентябрь 2021 года в Украину ввезли около 389 тысяч б/у автомобилей. Больше всего – из Германии (около 98 тыс), США (около 59 тыс) и Польши (около 38 тыс).

Напомним, в последнее время много говорят о том, что в Украине образовался дефицит на новые автомобили. Очередь на некоторые модели растянулась на несколько месяцев. Однако, как показывает статистика, дефицит не повлиял на продажи – они увеличиваются большими темпами.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%. Такой прогноз сделал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Причина – повышение цен на б/у автомобили на европейском рынке.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн кмВ Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км
Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"
Сажать на 15 лет: Нардепам рекомендовали усилить наказание за смертельные ДТПСажать на 15 лет: Нардепам рекомендовали усилить наказание за смертельные ДТП
В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные праваВ Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права
Блок рекламы


Похожие новости
Новые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное мореНовые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное море
В 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причинаВ 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причина
За долги по отоплению отбирают автомобили у украинцевЗа долги по отоплению отбирают автомобили у украинцев
Китайский сервис такси DiDi вошел в УкраинуКитайский сервис такси DiDi вошел в Украину
Названы самые надежные автомобили 2021 годаНазваны самые надежные автомобили 2021 года
Новые дорожные знаки и разметка: водителей в Украине предупредили об измененияхНовые дорожные знаки и разметка: водителей в Украине предупредили об изменениях
Украина получила новые французские вертолеты для подразделений на границе с БеларусьюУкраина получила новые французские вертолеты для подразделений на границе с Беларусью
Украинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грнУкраинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грн
Могут останавливать просто так: полиция начала проверять автомобили украинцев
ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилейЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости