Кто может до 8 февраля воспользоваться льготной растаможкой евроблях

Черниговская таможня напомнила, что с 11 ноября 2021 года начался второй период льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Воспользоваться льготами могут участники ООС, правда, далеко не все…

В частности, воспользоваться льготной растаможкой евроблях могут участники боевых действий, которые находились в районе проведения операции Объединенных сил 90 дней с 15 мая 2021 года.

Закон не распространяется на участников боевых действий, находившихся в зоне АТО/ООС до 15 мая 2021 года.

Владельцу автомобиля на иностранной регистрации для льготной растаможки нужно предоставить в таможенный орган копию документа, подтверждающего статус участника боевых действий (удостоверение УБД или решение комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий). Кроме того, нужна копия документа, подтверждающего пребывание участника боевых действий более 90 дней в районе проведения ООС.

Между тем, если воспользоваться для растаможки евробляхи услугами участника ООС, то могут быть некоторые проблемы. Например, если на него было открыто исполнительное производство (за долги по кредиту, алиментам, штрафам на нарушение ПДД), то автомобиль после растаможки могут просто забрать за долги.

Напомним, ранее стало известно, что владельцы автомобилей на иностранной регистрации, которые по тем или иным причинам не могут оформить растаможку или вывезти машины, начали от них отказываться в пользу государства. Они их переводят в таможенный режим "отказ в пользу государства".