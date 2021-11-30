100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров

В США Jeep отзывает почти 100 тысяч внедорожников из-за проблем с подушками безопасности водителя и пассажиров. Это один из самых крупных отзывов марки за последние несколько лет.

100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров

Под новую сервисную кампанию попали, в частности, внедорожники Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer 2022 модельного года, а также Grand Cherokee L нового поколения 2021 модельного года.

В сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США говорится, что у этих внедорожников выявлена проблема с одним из электронных блоков, который управляет подушками безопасности. Из-за ошибок в программном обеспечении блок может отключить подушки водителя, пассажира, а также коленные подушки, что увеличивает риск травмы или смерти в случае ДТП.

Были ли пострадавшие из-за данного дефекта внедорожников Jeep – не сообщается. Но проблема серьезная, поэтому Jeep вынужден как можно скорее ее устранить.

Напомним, в 2019 году Jeep провел сразу два отзыва. Так, у пикапа Gladiator выявили проблему с задним карданным валом, а у внедорожника Wrangler обнаружили плохо сваренные рамы.

Напомним, ранее стало известно, что Jeep разрабатывает новый компактный электрический внедорожник.


Максимов Віталій, Тудей

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