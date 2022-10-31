Jeep попросить фанів придумати назву для нового кросовера

Jeep у соціальних мережах попросить своїх фанів придумати назву для нового електричного кросовера Jeep Wagoneer S, який з'явиться у продажу у 2024 році. Про це розповів голова бренду Jeep Крістіан Меньє.

Jeep попросить фанів придумати назву для нового кросовера

Зараз у сімействі Wagoneer є дві моделі – Jeep Wagoneer та Jeep Grand Wagoneer з подовженою колісною базою. У 2024 році покупцям запропонують Wagoneer з електричною силовою установкою. Його кодова назва Wagoneer S через відмінні динамічні характеристики. До 100 км/год він зможе розігнатися за 3,5 секунди. Потужність його електричної силової установки становитиме 600 к.с.

Wagoneer S збудують на платформі STLA Large platform. Він матиме запас ходу в 640 км.

Ось тільки поки Jeep ще не визначився з назвою цього нового електричного кросовера. Найближчим часом він попросить у соціальних мережах своїх фанів придумати назву. Онлайн-конкурс розпочнеться у листопаді 2022 року.

Jeep попросить фанів придумати назву для нового кросовера

Нагадаємо, нещодавно відбулася офіційна прем'єра електричного кросовера Jeep Avenger. Це перший електромобіль у історії Jeep. Він отримав електромотор потужністю 154 к.с. і 260 Нм крутного моменту, і батарею на 54 кВтг. Запас ходу – 400 км. У продажу він з'явиться на початку 2023 року.

Раніше відбулася офіційна презентація нового Jeep Wrangler із гібридною силовою установкою.


Максимов Віталій, Тудей





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