Jeep офіційно представив новий Wrangler

Jeep у США на автосалоні у Детройті офіційно представив новий гібридний позашляховик Jeep Wrangler Willys 4xe. У продажу він з'явиться наприкінці 2022 року.

Jeep офіційно представив новий Wrangler

Новий Wrangler у стандартній комплектації оснащується світлодіодними фарами, протитуманними фарами, 17-дюймовими колісними легкосплавними дисками, аудіосистемою Alpine. Зовні від стандартного Jeep Wrangler він також відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, великими позашляховими шинами, чорною решіткою радіатора і наклейкою Willys на капоті. Додатковий пакет Sun and Screen додає 8,4-дюймовий дисплей та дах Sky One-Touch Power-Top.

Цей позашляховик оснащується чотирициліндровим 2,0 л двигуном з турбонаддувом та двома електромоторами. Загальна потужність такої гібридної силової установки складає 375 к.с. і 637 Нм крутного моменту. На одній електротязі він може проїхати близько 33 км.

Jeep офіційно представив новий Wrangler

Судячи з усього, Jeep Wrangler Willys 4xe має навіть кращі позашляхові характеристики, ніж стандартний Jeep Wrangler. В принципі, це і слід очікувати навіть за його назвою.

Jeep почне продавати новий Wrangler наприкінці 2022 року. Він коштуватиме від 55 590 доларів. Тобто це буде найдоступніший гібридний позашляховик сімейства Wrangler 4xe.

Jeep офіційно представив новий Wrangler

Нагадаємо, раніше експерти назвали 12 найнадійніших позашляховиків усіх часів.


Максимов Віталій, Тудей





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