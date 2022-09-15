Jeep офіційно представив новий Wrangler

Jeep у США на автосалоні у Детройті офіційно представив новий гібридний позашляховик Jeep Wrangler Willys 4xe. У продажу він з'явиться наприкінці 2022 року.

Новий Wrangler у стандартній комплектації оснащується світлодіодними фарами, протитуманними фарами, 17-дюймовими колісними легкосплавними дисками, аудіосистемою Alpine. Зовні від стандартного Jeep Wrangler він також відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, великими позашляховими шинами, чорною решіткою радіатора і наклейкою Willys на капоті. Додатковий пакет Sun and Screen додає 8,4-дюймовий дисплей та дах Sky One-Touch Power-Top.

Цей позашляховик оснащується чотирициліндровим 2,0 л двигуном з турбонаддувом та двома електромоторами. Загальна потужність такої гібридної силової установки складає 375 к.с. і 637 Нм крутного моменту. На одній електротязі він може проїхати близько 33 км.

Судячи з усього, Jeep Wrangler Willys 4xe має навіть кращі позашляхові характеристики, ніж стандартний Jeep Wrangler. В принципі, це і слід очікувати навіть за його назвою.

Jeep почне продавати новий Wrangler наприкінці 2022 року. Він коштуватиме від 55 590 доларів. Тобто це буде найдоступніший гібридний позашляховик сімейства Wrangler 4xe.

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