Tesla отказалась от миллиардных субсидий на строительство предприятия в Берлине

Давно известно, что на новом предприятии в Германии компания Tesla будет не только собирать электромобили, но и выпускать тяговые батареи. Запуск серийного производства транспортных средств постоянно откладывается из-за бюрократических нюансов, а в случае с подготовкой к производству аккумуляторов компания готова отказаться от государственных субсидий на сумму более $1 млрд.

Источник изображения: Tesla

В прошлом году Tesla подала заявку на участие в государственной программе субсидирования, претендуя на €1,14 млрд поддержки. На прошлой неделе заявление было отозвано, и данный факт был подтверждён как немецкими чиновниками, так и генеральным директором компании Илоном Маском (Elon Musk). Производством тяговых батарей в окрестностях Берлина Tesla по-прежнему готова заниматься, просто она теперь не претендует на государственную поддержку. Илон Маск вообще сделал вид, что является противником любого рода субсидий, особенно в отношении ископаемых видов топлива.

По данным The Financial Times, причина отзыва заявки Tesla была прозаичной. По закону, компания может претендовать на получение субсидий только в том случае, если впервые разворачивает производство тяговых батарей. Tesla уже выпускает тяговые батареи в США , поэтому на поддержку немецких властей в этом вопросе она формально рассчитывать не может. Помимо предприятий в Неваде и Фремонте, выпуском батарей в инфраструктуре Tesla должны заниматься заводы в Шанхае и Техасе. Берлинская площадка в этом смысле никак не может претендовать на уникальность.



