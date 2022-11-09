Tesla відкликає 40 000 електромобілів через гідропідсилювач керма

Американська компанія Tesla відкликає 40 000 електромобілів Tesla Model S та X. Причина такого рішення – проблеми з гідропідсилювачем керма.

Зокрема, американський автогігант перевірить 40 168 електромобілів Tesla Model S та X 2017-2021 модельних років.

За даними американської Національної адміністрації дорожнього руху (NHTSA), вищезгадані електромобілі отримали нещодавно нове оновлення прошивки, і після цього у деяких з них може під час руху повністю вийти з ладу гідропідсилювач керма. Це підвищує ризик ДТП.

Про проблему водіїв попереджає звуковий сигнал, а також візуальний сигнал на панелі приладів.

Чи було через цю проблему зафіксовано ДТП – не повідомляється. Наразі відомо, що отримано кілька скарг на систему електронного підсилювача кермового управління. Tesla обіцяє швидко перевірити свої електрокари та, якщо виявить проблему, швидко її усунути.

Tesla у 2022 році вже кілька разів відкликала свої автомобілі. Так, вона відкликала в США більше 1 млн електромобілів чотирьох моделей 2017-2022 років випусків через проблему з електросклопідйомниками.

Раніше стало відомо, що наприкінці 2023 року почнеться серійне виробництво пікапа Tesla Cybertruck.