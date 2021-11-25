Украина возобновляет авиационный транзит над Черным морем, – Мининфраструктуры

Украина возобновляет транзит в частях авиационного пространства, где долгое время снижались объемы перелетов. В частности, речь идет о черноморском регионе, написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Несмотря на значительные потери транзита в предыдущие годы, мы, наконец, начали системную работу над его восстановлением. Мы возвращаем транзит по Черному морю. Благодаря гибкой тарифной политике и постоянной коммуникации с бизнесом интенсивность полетов в Южной части воздушного пространства Украины выросла втрое», - сообщил Кубраков по итогам форума «Большая стройка: авиация и туризм».

По словам главы Мининфраструктуры, в настоящее время положительная динамика возобновления воздушного движения в зоне ответственности Украины превышает среднеевропейский показатель.

Кроме того, Украина вышла на завершающий этап внедрения европейских практик в области аэронавигации. Так Украина стала полноправной частью Совместной системы маршрутных сборов Евроконтроля.

Параллельно ведутся работы по созданию национального авиаперевозчика по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Поддержку проекту запуска Украинских национальных авиалиний предоставит европейский производитель Airbus, заключивший с Мининфраструктуры меморандум о поставках самолетов.

«Новосозданная компания уже имеет первое государственное финансирование, вскоре заработает команда запуска и уже в 2022 году мы планируем осуществить первый рейс Ukrainian National Airlines», – рассказал Кубраков.

Также в ближайшее время должна быть снижена ставка НДС на операции по внутренним авиаперевозкам. Ее планируется зафиксировать на уровне 7%.

Как отметил Кубраков, аэропорт «Борисполь» в рамках «Большой стройки» планируется превратить в крупнейший авиахаб Восточной Европы.

«МА «Борисполь» может стать альтернативой 19 аэропортам в 11 странах нашего региона. Сегодня наше мероприятие состоялось в Терминале F, которое долгое время было закрыто, но уже весной 2022 года мы планируем его перезапуск – для этого есть все условия, конкурентный рынок, высокий спрос», - заявил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский анонсировал создание национального украинского перевозчика "Украинские национальные авиалинии" - Ukrainian national airlines (UNA). Авиакомпания будет создана с участием европейской авиастроительной компании Airbus в рамках программы "Большая стройка".