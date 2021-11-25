ТОП-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег

Не секрет, что у многих автомобилей, которые продают на вторичном рынке, скручивают пробег. Эксперты, проанализировав историю нескольких сотен тысяч б/у автомобилей, проданных в 2020-2021 годах в США и Европе, в том числе в Украине, назвали 10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег.

ТОП-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег

Чаще всего на вторичном рынке со скрученным пробегом можно встретить BMW M5. Почти 33,6% этих машин, которые есть в продаже, проехали больше, чем утверждают их владельцы.

На втором месте в этом антирейтинге оказалась еще одна модель баварского автогиганта - BMW 7 серии. Почти 33,4% автомобилей 7-й серии на вторичном рынке подверглись вмешательству, чтобы изменить цифры одометра.

На третьем месте Subaru Outback. При продаже этой модели 31,8% владельцев скручивают пробег.

В пятерку самых часто встречающихся моделей со скрученным пробегом также вошли BMW 6 серии (31,7%) и Audi A8 (31,4%).

Кроме того, часто на вторичном рынке при продаже скручивают прибег у Volkswagen Phaeton (31%), BMW Х5 (26,7%), BMW 5 серии (26%), Ford Mustang (25,9%) и Audi A7 (25,8%).

Обратите внимание, что чаще всего пробег скручивают у немецких автомобилей. Впрочем, это среднестатистические показатели. В каждой конкретной стране показатели отличаются.

Напомним, ранее мы рассказали, как перед покупкой б/у автомобиля узнать его настоящий пробег.


Максимов Віталій, Тудей

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