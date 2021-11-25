Таможня и полиция объединились против владельцев евроблях

В Закарпатской таможне состоялось совещание с участием представителей патрульной полиции по обмену информацией об автомобилях на иностранной регистрации, временно ввезенных в Украину и не вывезенных в установленные сроки. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

В совещании принимали участие руководитель Закарпатской таможни Николай Румянцев и заместитель начальника патрульной полиции в Закарпатской области Валерий Найман.

Во время совещания таможенники и полицейские договорились об оперативном взаимодействии и реализации мероприятий, направленных на выявление фактов управления евробляхами, по которым нарушены сроки и условия таможенного режима временного ввоза или транзита.

В Закарпатской таможне подчеркнули, что водители будут нести административную ответственность за нарушение таможенного законодательства. Так, за нарушение срока временного ввоза или режима транзит предусмотрен штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен.

Таможенники также будут фиксировать нарушения по превышению срока временного ввоза (транзита) автомобиля более 30 суток. По решению суда нарушителю придется заплатить штраф в 170 000 гривен или у него конфискуют автомобиль.

Ранее подобные совещания по взаимодействию состоялись в некоторых других областях Украины.

Напомним, что льготный период растаможки евроблях действовал в Украине с 15 июня по 10 ноября 2021 года. За это время было оформлено около 68 тысяч евроблях.