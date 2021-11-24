В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета

В Киеве закрывали для пассажиров станцию метро "Славутич" из-за обнаружения подозрительного предмета. Правоохранители работают над его проверкой, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Объявление о закрытии появилось около 14:00. В 14:20 сообщили о возобновлении работы в нормальном режиме.

"Проверка станции "Славутич" завершена. Метрополитен работает в обычном режиме", - отметили в КГГА.

Напомним, что станция "Славутич" расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) линии метрополитена между "Выдубичами" и "Осокорками".