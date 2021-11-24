В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета

Объявление появилось около 14 часов.

В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета
Славутич станція метро
Фото: Главком

В Киеве закрывали для пассажиров станцию метро "Славутич" из-за обнаружения подозрительного предмета. Правоохранители работают над его проверкой, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Объявление о закрытии появилось около 14:00. В 14:20 сообщили о возобновлении работы в нормальном режиме.

"Проверка станции "Славутич" завершена. Метрополитен работает в обычном режиме", - отметили в КГГА.

Напомним, что станция "Славутич" расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) линии метрополитена между "Выдубичами" и "Осокорками".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогуК портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогу
Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварииИрина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии
Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/чЭлектросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч
В США автомобиль въехал в парад: пять человек погибли и 40 пострадалиВ США автомобиль въехал в парад: пять человек погибли и 40 пострадали
Штрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожникаШтрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожника
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range RoverВ Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range Rover
В Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгонаВ Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона
К портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогуК портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогу
Поярков попал в ДТП в КиевеПоярков попал в ДТП в Киеве
Сервис Uber Shuttle прекращает работу в КиевеСервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
Стоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГАСтоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГА
В Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочкуВ Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочку
В Киеве «устал» и разрушается на глазах мост Патона (видео)
Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходнымБессарабский проезд в Киеве стал пешеходным
В Киеве произошла авария с участием трех машин, движение транспорта затрудненоВ Киеве произошла авария с участием трех машин, движение транспорта затруднено
Последние новости
Подгружаем последние новости