В 2024 году появится новый кроссовер Suzuki Swift Cross

Компания Suzuki создаст на базе модели Swift следующего поколения новый компактный кроссовер - Suzuki Swift Cross, сообщает Best Car Web со ссылкой на инсайдерскую информацию. В продаже он появится в 2024 году.

В 2024 году появится новый кроссовер Suzuki Swift Cross

В 2022 году начнутся продажи Suzuki Swift нового поколения (его построят на модернизированной платформе Heartect), а весной 2023 года покупателям предложат версию Swift Sport с "мягкой" гибридной силовой установкой.

Suzuki Swift Cross тоже создадут на модернизированной платформе Heartect и он тоже получит "мягкую" гибридную силовую установку. От стандартной версии он будет отличаться увеличенным дорожным просветом, пластиковым обвесом кузова и защитными пластинами. Возможно, салон у кроссовера будет более просторным.

В 2024 году появится новый кроссовер Suzuki Swift Cross

Сообщение о создании Swift Cross кажется нам вполне правдоподобным. Он мог бы занять место между городским кроссовером Suzuki Ignis (длина 3700 мм) и Vitara (длина 4175 мм).

Но не исключено, что Suzuki Swift Cross просто сделают на базе гибридного Toyota Yaris Cross. У этих двух автопроизводителей есть уже опыт подобного сотрудничества. Давайте, например, вспомним Suzuki Swace (Toyota Corolla Sport Tourer) и Suzuki Across (Toyota RAV4).

Нужно отметить, что компания Suzuki официально еще не подтвердила свои планы по созданию Swift Cross. Но, повторим, сообщение о его разработке кажется нам вполне правдоподобным.

В 2024 году появится новый кроссовер Suzuki Swift Cross

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Европе начнутся продажи Suzuki S-Cross (SX4) нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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