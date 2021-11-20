Такси подорожает в Украине

В украинской столице готовится повышение цен на проезд в общественном транспорте в два с половиной раза. Это может повлечь за собой рост тарифов на такси. Об этом рассказал глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

Украинцам вряд ли будет выгоднее ездить на такси после того, как стоимость проезда в метро, автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах взлетит в 2,5 раза. По словам Василия Попика, вероятнее всего, что такси повысят цены вслед за подорожанием проезда в общественном транспорте.

Эксперт отметил, что рост тарифов на проезд в такси совершенно не зависит от самих таксистов. В Профсоюзе таксистов не только не понимают логики тарифообразования для клиентов, но и не имеют никакого отношения к этому процессу. Фактически, на сегодняшний день, уровень тарифов на проезд в такси устанавливают непосредственно в компаниях-посредниках.

"Насчет возможного увеличения (тарифов – Прим. ред.) - возможно, будет. Но если мы не понимаем логику, то я вам не могу сказать, как они будут увеличиваться", - пояснил Василий Попик.