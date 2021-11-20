Такси подорожает в Украине

В украинской столице готовится повышение цен на проезд в общественном транспорте в два с половиной раза. Это может повлечь за собой рост тарифов на такси. Об этом рассказал глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

В Украине подорожает услуга такси после роста тарифов в общественном транспорте

Украинцам вряд ли будет выгоднее ездить на такси после того, как стоимость проезда в метро, автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах взлетит в 2,5 раза. По словам Василия Попика, вероятнее всего, что такси повысят цены вслед за подорожанием проезда в общественном транспорте.

Эксперт отметил, что рост тарифов на проезд в такси совершенно не зависит от самих таксистов. В Профсоюзе таксистов не только не понимают логики тарифообразования для клиентов, но и не имеют никакого отношения к этому процессу. Фактически, на сегодняшний день, уровень тарифов на проезд в такси устанавливают непосредственно в компаниях-посредниках.

В Украине подорожает услуга такси после роста тарифов в общественном транспорте

"Насчет возможного увеличения (тарифов – Прим. ред.) - возможно, будет. Но если мы не понимаем логику, то я вам не могу сказать, как они будут увеличиваться", - пояснил Василий Попик.

Напомним, стоимость билетов в общественном транспорте Киева вырастет до 20 гривен за поездку.


Шевченко Лилия, Тудей

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