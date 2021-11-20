Штрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожника

У киевлянина, накопившего штрафы за полторы сотни нарушений ПДД, изъяли дорогой внедорожник. Горе-водитель сумел накопить немыслимое количество штрафов на общую сумму около 130 тысяч гривен.

У киевлянина, в счет оплаты 150 непогашенных штрафов, изъяли дорогой внедорожник

Причем ни один из этих штрафов он не оплатил. В итоге, его оставили без автомобиля. На видео, которое опубликовал в своем Facebook замминистра юстиции Андрей Гайченко, эвакуатор забирает автомобиль штрафника.

"147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тысяч гривен и скорость 167 км/ч. С такими показателями "пальму первенства" в Киеве уверенно держит владелец автомобиля на видео", - написал в комментарии к опубликованному видео Андрей Гайченко.

У киевлянина, в счет оплаты 150 непогашенных штрафов, изъяли дорогой внедорожник

Таким образом, дорогой внедорожник будет не доступен его владельцу, пока тот не рассчитается по всем, выписанным ему, штрафам.

"После оплаты всех штрафов и расходов ГИС, владелец сможет вернуть свой автомобиль и, надеюсь, пересмотрит свое отношение к Закону", - пишет чиновник.

При этом он также сообщил в публикации, что этот Range Rover – не единственное транспортное средство, изъятое этими днями у злостных нарушителей правил дорожного движения. Всего за два дня Исполнительная служба совместно с МВД изъяла в Киеве 7 автомобилей у любителей быстрой езды.

Только столицей правоохранители не ограничатся. На очереди такие же рейды по штрафникам в Одессе и Днепре.

Напомним, власть готовит боле жесткие требования к автомобилистам. В частности, вернут обязательный техосмотр, а также особенно злостных нарушителей будут лишать водительских прав пожизненно.


Марченко Любов, Тудей

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