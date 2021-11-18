Huawei представила умный велосипедный шлем на Harmony OS с поворотниками и стоп-сигналом

Huawei представила умный велосипедный шлем на Harmony OS с поворотниками и стоп-сигналом

Сегодня Huawei расширила модельный ряд фирменных носимых устройств, представив умный велосипедный шлем, работающий под управлением Harmony OS. Новинка поддерживает голосовые вызовы и целый ряд интеллектуальных функций, включая голосовых помощников.

Источник изображений: Huawei

Новинка получила название Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet. Устройство доступно в двух цветах: чёрном и сером. Шлем позволяет осуществлять голосовые вызовы, благодаря подключению к смартфону по Bluetooth. Кроме того, устройство позволяет настроить контакты для экстренных случаев и управлять подсветкой. Примечательно, что в шлем также встроены стереодинамики для воспроизведения музыки и звонков в режиме громкой связи.

Huawei представила умный велосипедный шлем на Harmony OS с поворотниками и стоп-сигналом

Шлем оснащён светодиодной подсветкой спереди и сзади. Интересно, что эти светодиоды работают в связке со встроенным датчиком гравитационного ускорения, который способен определять замедление. Благодаря этому, светодиод стоп-сигнала загорается ярче, когда пользователь резко замедляется. Шлем способен даже определять повороты и оповещать о манёвре других участников дорожного движения.

Стоимость новинки, призванной обеспечить безопасность велосипедистов в плотном городском трафике, составляет $125. Примерно столько же стоит качественный велосипедный шлем, лишённый умной начинки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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