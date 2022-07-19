Toyota представила новий седан з елементами кросовера

Компанія Toyota офіційно представила седан Toyota Crown нового, шістнадцятого, покоління. Він отримав сучасні технології та деякі риси кросовера.

Toyota представила новий седан з елементами кросовера

Досі Toyota Crown була в основному відома лише в Японії, де вона користується дуже великою популярністю. Але нове покоління Crown буде глобальною моделлю. Компанія Toyota планує її продавати у 40 країнах.

Toyota Crown нового покоління отримала сучасний дизайн кузова, збільшений дорожній просвіт, салон преміум-класу та гібридну силову установку. Її довжина складає 4928 мм, ширина – 1839 мм, висота – 1539 мм, а колісна база – 2850 мм.

Toyota представила новий седан з елементами кросовера

У салоні є 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Вже у базовій комплектації великий набір різноманітного устаткування. У топовій комплектації Platinum є унікальні 21-дюймові легкосплавні колісні диски та додаткові три режими водіння (Custom, Comfort та Sport+).

Toyota представила новий седан з елементами кросовера

У базовій комплектації цей незвичайний седан оснащується чотирициліндровим 2,5 л бензиновим двигуном та двома електромоторами. Є також версія з 2,4 л гібридним двигуном потужністю 345 к.с.

Продаж Toyota Crown нового покоління почнеться наприкінці 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Toyota представила новий седан з елементами кросовера

Раніше повідомлялося, що Toyota та Suzuki разом розробляють бюджетний кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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