Toyota представила новий седан з елементами кросовера

Компанія Toyota офіційно представила седан Toyota Crown нового, шістнадцятого, покоління. Він отримав сучасні технології та деякі риси кросовера.

Досі Toyota Crown була в основному відома лише в Японії, де вона користується дуже великою популярністю. Але нове покоління Crown буде глобальною моделлю. Компанія Toyota планує її продавати у 40 країнах.

Toyota Crown нового покоління отримала сучасний дизайн кузова, збільшений дорожній просвіт, салон преміум-класу та гібридну силову установку. Її довжина складає 4928 мм, ширина – 1839 мм, висота – 1539 мм, а колісна база – 2850 мм.

У салоні є 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Вже у базовій комплектації великий набір різноманітного устаткування. У топовій комплектації Platinum є унікальні 21-дюймові легкосплавні колісні диски та додаткові три режими водіння (Custom, Comfort та Sport+).

У базовій комплектації цей незвичайний седан оснащується чотирициліндровим 2,5 л бензиновим двигуном та двома електромоторами. Є також версія з 2,4 л гібридним двигуном потужністю 345 к.с.

Продаж Toyota Crown нового покоління почнеться наприкінці 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше повідомлялося, що Toyota та Suzuki разом розробляють бюджетний кросовер.