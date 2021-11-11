Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000

В США фотошпионы заметили во время дорожных тестов прототип нового субкомпактного электромобиля Nissan IMk. Ожидается, что его цена с учетом правительственных субсидий составит около 9 000 долларов.

Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000

В октябре 2019 года на автосалоне в Токио компания Nissan показала концепт маленького электромобиля IMk. И только в августе 2021 года японский автогигант сообщил, что планирует на базе этого концепта сделать новый электрокар.

Прототип Nissan IMk тестируют в сплошном камуфляже, но, судя по всему, он практически полностью копирует концепт. Например, у них одинаковые фары и задние фонари, а также одинаковые формы с очень коротким свесом.

Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000

Нужно отметить, что серийная версия будет меньше концепта. Почему? Потому, что концепт слишком длинный и широкий, чтобы в Японии его можно было продавать как кей-кар.

В частности, длина серийного IMk составит 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота – 1655 мм. Он получит батарею на 20 кВтч. Утверждается, что она обеспечит повседневные поездки по городу.

Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000

Продажи Nissan IMk начнутся в Японии в 2022 году. Его цена составит 18 000 долларов, но с учетом правительственных стимулов – 9 000 долларов.

Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000

Напомним, ранее стало известно, что Nissan Leaf в третьем поколении станет компактным кроссовером.


Максимов Віталій, Тудей

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