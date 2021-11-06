В результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне погибли по меньшей мере 99 человек
Госпитализированы более 100 пострадавших.
В столице Сьерра-Леоне городе Фритаун в результате столкновения бензовоза с грузовиком произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 99 человек.
Об этом пишет reuters.com.
Взрыв произошел в пятницу, 5 ноября, около 22:00 по местному времени.
В субботу утром топливо из автоцистерны все еще вытекало, а полиция и солдаты пытались убрать с улицы большую толпу наблюдателей.
Кроме того, более 100 пострадавших госпитализированы в медучреждения всей столицы, сообщила заместитель министра здравоохранения Амар Джамбай.
Ninety-nine killed in fuel tanker blast in Sierra Leone capital— Reuters (@Reuters)
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Среди жертв были и люди, которые начали собирать вытекшее из автомобиля в результате аварии топливо.
“У нас так много жертв, обгоревших тел. Это ужасная, ужасная авария”, – заявил глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Брима Буре Сисей.
Число жертв в ближайшее время может возрасти, пишет со своей стороны bbc.com.
Власти страны заявили, что в морг доставили более 90 тел.
Мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек.
Как информируют местные СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале.
“В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, которые были рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент раздался взрыв”, – говорится в сообщении.
СМИ уточняют, что авария произошла рядом с местом, где жители района обычно собираются купить бензин на разлив. Рядом с местом ДТП расположен супермаркет.