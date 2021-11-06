В результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне погибли по меньшей мере 99 человек

В столице Сьерра-Леоне городе Фритаун в результате столкновения бензовоза с грузовиком произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 99 человек.

Об этом пишет reuters.com.

Взрыв произошел в пятницу, 5 ноября, около 22:00 по местному времени.

В субботу утром топливо из автоцистерны все еще вытекало, а полиция и солдаты пытались убрать с улицы большую толпу наблюдателей.

Кроме того, более 100 пострадавших госпитализированы в медучреждения всей столицы, сообщила заместитель министра здравоохранения Амар Джамбай.

Ninety-nine killed in fuel tanker blast in Sierra Leone capital https://t.co/bZFurTsGQn pic.twitter.com/K9Zo1EAq5j — Reuters (@Reuters) November 6, 2021

Среди жертв были и люди, которые начали собирать вытекшее из автомобиля в результате аварии топливо.

“У нас так много жертв, обгоревших тел. Это ужасная, ужасная авария”, – заявил глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Брима Буре Сисей.

Число жертв в ближайшее время может возрасти, пишет со своей стороны bbc.com.

Власти страны заявили, что в морг доставили более 90 тел.

Мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек.

Как информируют местные СМИ , бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале.

“В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, которые были рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент раздался взрыв”, – говорится в сообщении.

СМИ уточняют, что авария произошла рядом с местом, где жители района обычно собираются купить бензин на разлив. Рядом с местом ДТП расположен супермаркет.