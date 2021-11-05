В Киеве произошел сбой в работе автобусов и троллейбусов

Введено оперативное положение №4 – движение транспорта без соблюдения расписания.

В Киеве произошел сбой в работе автобусов и троллейбусов
Фото: facebook/ Клуб Коренного Киевлянина

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, из-за чего задерживается движение автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщает "Киевпасстранс".

Отмечается, что задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к

Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта.

На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 – движение транспорта без соблюдения расписания. О причинах задержки пока не сообщается.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация рассказала, как будут работать пропуска на транспорт в случае нового локдауна. В конце июля КГГА решила, что пропуска на проезд в транспорте будут электронными.

Киев находится в "красной" карантинной зоне, которая является фактическим локдауном для невакцинированных или тех, кто не готов делать каждые три дня тесты на ковид. Без сертификата о вакцинации хотя бы одной дозой или теста в Киеве даже запрещено пользоваться общественным транспортом.

"Красная" зона в столице была введена с 1 ноября и, по словам мэра Виталия Кличко, может продолжаться около месяца. Во время весеннего адаптивного карантина Киев находился в жестких ограничениях с 5 апреля по 1 мая.

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