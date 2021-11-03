Их раскупают тысячами: названы самые популярные б/у автомобили в Украине

В прошлом месяце в Украине было реализовано почти 143 тысячи подержанных легковых автомобилей. Этот результат второй по количеству продаж в 2021 году. До рекорда не хватило всего 500 продаж, пишет newsyou.info.

Говоря о конкретных моделях, то предпочтений украинцев в октябре 2021 года не изменились.

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в Украине остается Daewoo Lanos (во всех модификациях, вместе с версией Sens). В октябре было реализовано 3,7 тысячи экземпляров модели.

На втором месте Volkswagen Passat с результатом 2,8 тысячи машин, а на третьем — Skoda Octavia с показателем в 2,4 тысячи продаж.

Говоря о привезенных из-за границы подержанных автомобилях, то предпочти нения соотечественников также не изменились. Рейтинг уже несколько месяцев подряд выглядит одинаково.

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